Kocaelispor Bursaspor maçı canlı anlatım (Kocaelispor Bursaspor canlı izle)

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 12. hafta maçında Kocaelispor ile Bursaspor, Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Hakem Kutluhan Bilgiç'in yönettiği mücadele beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Mücadele öncesi Kocaelispor, 17 puanla 7. sırada bulunuyor. 14 puan toplayan Bursaspor ise 11. sırada yer alıyor.
KOCAELİSPOR - BURSASPOR İLK 11'LER
Kocaelispor: Korcan, Cisse, Diogo, Musa, Semih, Mandjeck, Yılmaz, Diop, Benhur, Tisdell, Dino
Bursaspor: Erhan, Mert, Zalazar, Capan, Onur, Kubilay, Burak, Kerem, Namık, Bruno, Matavz