TFF 1. Lig 2. Lig ve 3. Lig'den haberler (02.11.2021)

KAF-KAF SABIR TAŞIRDI



Karşıyaka, evinde Karaköprü Belediyespor'a 4-1 yenilerek taraftarını üzerken, camiaya kulübün 109'uncu kuruluş yıl dönümünü buruk kutlattı. 1 Kasım 1912'de kurulan İzmir'in köklü kulübünün taraftarları, maçta oyuncuları ıslıkladı ve yönetimi istifaya davet etti.



BODRUM'DA KEYİFLER YERİNDE



Yeni Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'le çıktığı ilk maçta Sarıyer'i deviren Bodrumspor, zirve yarışına ortak olmanın mutluğunu yaşıyor. Güzel bir galibiyete imza attıklarını belirten Taşdemir, ilerleyen haftalarda daha iyi olacakları müjdesini verdi. Bodrum bu hafta Çorum'u konuk edecek.



FETHİYE FIRTINA GİBİ!



TFF 3. Lig 3. Grup'ta Tepecikspor'u 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Fethiyespor, skorer kimliğiyle de dikkat çekiyor. Selahaddin Dinçel yönetimindeki Fethiyespor, 31 kez rakip fileleri sarsarak maç başına 3 gol ortalaması tutturdu. 10 gol kaydeden Nurettin de krallıkta yer alıyor.

6'NCI HOCA GİTTİ!



Adıyaman FK, 1 hafta önce anlaştığı Teknik Direktör Ergün Işık'la yollarını ayırdı. Adıyaman bu sezon, Tolgay Kerimoğlu, Erol Kapusuz, Bayram Toysal, Uğur Balcıoğlu ve Fatih Akyel'le çalıştı.



KÖRFEZ ÇIKIŞ ARIYOR



Son iki maçından 1 puan çıkartan Kocaelispor, Bursaspor karşılaşmasıyla çıkışa geçmek istiyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, "Zorlu bir maça çıkacağız. Tek hedefimiz kazanmak" diye konuştu.



SÖZERİ: SERİ SÜRECEK



Son üç maçta yenilgi yüzü görmeyen BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Bolu karşısında da kazanarak seriyi sürdüreceğiz. Tek hedefimiz Süper Lig" dedi.



MENEMEN'E GENÇ KANAT



Menemenspor, Mehmet Alper Özdemir'i kadrosuna kattı. Ümraniye Yaman, Ortaköy, Poligon Fethiye ve Bostancı gibi kulüplerde forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynuyor.