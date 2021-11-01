Haberler TFF 1.Lig Bursaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bursaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'yü 2-0 mağlup etti. Timsah'a üç puanı getiren golleri Kerem Şen ve İsmail Yüksek kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 22:06
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'yü 2-0 mağlup etti. Timsah'a üç puanı getiren golleri Kerem Şen ve İsmail Yüksek kaydetti.

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Capan, Zalazar, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Aykut Akgün), Bruno (Dk. 84 Emirhan Aydoğan), İsmail Yüksek, Kerem Şen (Dk. 84 Hasan Ayaroğlu), Alasgarov (Dk. 73 Acolatse), Matavz (Dk. 55 Batuhan Kör)

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Fatih Solmaz, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Pulala (Dk. 55 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Taşkın Çalış), Olawoyin, Vusal İsgandarli (Dk. 74 Talha Yünkuş), Hamza Gür, Eze

Goller: Dk. 5 Kerem Şen, Dk. 35 İsmail Yüksek (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Vusal İsgandarli (Ankara Keçiörengücü), Dk. 60 İsmail Yüksek (Bursaspor)



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