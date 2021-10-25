Erzurumspor’un gözü kupada!

Spor Toto 1. Lig’de haftayı Samsun beraberliğiyle kapatan Erzurum, kupada Nazilli Belediye ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erkan Sözeri, ligde olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası’nda da tam konsantrasyonla mücadele edeceklerini belirtip, “Ligde hedefimiz Erzurumspor’un hak ettiği yer olan Süper Lig’e çıkmak. Kupa da en iyisi için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Spor Toto 1. Lig'de haftayı Samsun beraberliğiyle kapatan Erzurum, kupada Nazilli Belediye ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erkan Sözeri, ligde olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da tam konsantrasyonla mücadele edeceklerini belirtip, "Ligde hedefimiz Erzurumspor'un hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkmak. Kupa da en iyisi için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.