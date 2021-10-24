Erzurumspor puanı kaptı!

Spor Toto 1. Lig'deki 10'uncu hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Karşılaşmanın ilk yarısında konuk takim Erzurumspor Novikovas ile, ev sahibi Samsunspor ise Yasin Öztürk'ün ağır kalmasıyla net gol pozisyonlarından bir sonuç alamadı.

GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Yasin ve Novikovas'ın gol arayışları vardı. Yeni hocası Fuat Çapa ile çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılmak isteyen ev sahibi Samsunspor'da Yasin'in şutunu Erzurum defansı çizgi üzerinden çevirdi. Son bölümde Gökhan Karadeniz ve Diomande'nin gollük vuruşlarında ise Erzurumspor kalecisi Szumski adeta duvar ördü ve geçit vermedi.