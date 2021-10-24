Altınordu-Ümraniyespor: 0-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

TFF 1'inci Lig'de 10'uncu haftaya namağlup lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altınordu deplasmanında 2-0 kazanarak koltuğunu korudu. Ümraniyespor'a 3 puanı getiren golleri 31'inci ve 45+4'üncü dakikada Onur kaydetti. Ümraniyespor bu sonuçla 24 puana yükselirken, Altınordu ise 10 puan kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

14'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın ara pasıyla buluşan Recep kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

31'inci dakikada konuk Ümraniyespor golü buldu. Camara'nın yerden pasında topa gelişine düzgün vuran Onur takımını öne geçirdi: 0-1.

45+4'üncü dakikada fark ikiye çıktı. Valle'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa gelişine vuran Onur bir kez daha fileleri sarstı: 0-2. İlk yarı 2-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile noktalandı.

49'uncu dakikada Burak İnce'nin sert şutunda Ümraniyespor kalecisi Burak gole izin vermedi.

60'ıncı dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında Rıdvan topu ceza sahasına çevirdi. Altınordulu oyuncular altıpas üzerinde topa dokunamadı

70'inci dakikada Ümraniyespor tehlikeli geldi. Onur'un pasında Vrsajevic'in çektiği şutta kaleci Ali Emre topa son anda müdahale etti.