Taşkın Keçi’de

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Kocaeli yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı İlker Püren'in yerine Taner Taşkın'ı getirdi. Son olarak 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaraspor'u çalıştıran ve önceki gün istifa eden Taşkın'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Kocaeli yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı İlker Püren'in yerine Taner Taşkın'ı getirdi. Son olarak 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaraspor'u çalıştıran ve önceki gün istifa eden Taşkın'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.