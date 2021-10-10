Yüreği koyacağız

TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Sait Karafırtınalar, turuncu-beyazlıların sezona iyi başladığını ancak üst üste aldığı mağlubiyetlerin hedefleri değiştirdiğini belirtti. Oyun sistemini değiştirmenin kolay olmadığına dikkati çeken deneyimli hoca, "Yüreğimizi sahaya koyan bir ekip olmaya çalışacağız. Taraftar maçın başında 'Evet bu takım bugün maçı kazanacak' demeli. Yani o hırsla ve coşkuyla oynamamız gerek. Artık sadece hırs, coşku yetmiyor. Mutlaka sistemi doğru uygulamak da lazım" dedi. Karafırtınalar ayrıca "Taraftarımız sonuna kadar destek olsun. Bu takım onları ödüllendirecek" dedi.