Balıkesirspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda Balıkesirspor sahasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Ligin 17. sırasında bulunan Balıkesirspor, 11. sırada yer alan Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
BALIKESİRSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Balıkesirspor Gençlerbirliği arasında 2 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
İŞTE TFF 1. LİG 8. HAFTA PROGRAMI
1 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Menemenspor (Aziz Kocaoğlu)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)
3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)