Denizlispor'da yönetim kurulu görev dağılımı yaptı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından oluşan yeni yönetim kurulu, Mehmet Uz başkanlığında bir araya geldi.

Fethi Akcan, Refik Kapan, Derviş Gedik ve Ali İnceören'in başkan yardımcılığı görevini üstlendiği yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: Mehmet Uz

Başkan yardımcıları: Fethi Akcan, Refik Kapan, Derviş Gedik, Ali İnceören

Profesyonel futbol şube: Necip İrdem, Hikmet Olgun, Mehmet Teke, Ali İnceören

Basın ve dış ilişkiler: Taner Atilla, Fethi Akcan

Stadyum ve tesisler: Fethi Akcan, Ahmet Aşıkoğlu, Refik Kapan

Mali işler: Fethi Akcan, Ferhat Yıldırım, Seyit Berber, Ersen Kaplan

Hukuk işleri: İzzet Çağlar Altunbaş, Ersen Kaplan, İsmet Kaya

Altyapı: Recep Dayı, Hasan Yıldırım, Ali Yörümez, İsmet Kaya

Store ve reklam: Mehmet Teke, Derviş Gedik, Ömer Tuncer, İsmail Kartal

Ar-Ge: Mehmet Teke, Nedim Demirkan, İsmet Kaya, Hüseyin Eren