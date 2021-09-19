Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberi: Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi. Yeşil-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:54 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:57
Son dakika spor haberi: Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi!

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Er ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Fatih Tekke ile 4 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

SON DAKİKA