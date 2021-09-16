Ankara Keçiörengücü 0-3 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü sahasında Boluspor'u ağırladı. Deplasman ekibi mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri Kasongo (2) ve Alican Özyürek kaydetti.
Keçiörengücü'nde Eze 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Fatih'in kısa düşen pasında topla buluşan Bregu ortasında altıpas noktası üzerinde Kasongo'nun şutu ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada Bregu'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Bertu topu filelere gönderdi. 0-2
38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bregu'nun sert şutu kaleci Eray'ın kucağında kaldı.
40. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kasongo'nun şutu ağlara gitti. 0-3
63. dakikada Eze'nin ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
75. dakikada ikinci sarı kartı gören Keçiörengücü oyuncusu Eze kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.