Şampiyonluğun iddialı adayı Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, takımın oyun sisteminde istikrardan yana olduğunu söyledi. Bu ligin markası olduklarını hatırlatan Altıparmak, "Markalarda her zaman risk vardır. Bu oyun sistemini oynamaya devam edeceğiz. Benim için isimler önemli değil. Takım ve sistem çok önemli. Oyuncular sistemin içerisine girecek. Biz oyuncuya göre sistem yapmayacağız" dedi.

SUNİ SIRALAMA DEĞİŞECEK

Rakibi ilk haftalarda göze çarpan takımların düşüşe geçebileceğini vurgulayan Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan istikrar. Şu anki lig liderleri ve sonuncular sunidir. Çünkü transfer yapanlar, geç hazırlananlar, sakatlığı çok olanlar var. Şu ana kadarkilerin hepsi suniydi. Bundan sonra herkes elindekini kullanacak. Lig, daha çok değişecek. Önemli olan biz ve şampiyonluğumuz. Gerisi bizim için önemli değil."