Zafer Ban-Ban'ın

Transfer yasağını kaldıramadığı için lige genç ağırlıklı bir karoyla başlamak zorunda kalan Denizlispor ile karşılaşan Bursaspor, sezona 3 puanla başladı. Mücadeleye etkili başlayan bordobeyazlılar, 29'uncu dakikada Burak Süleyman'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 39'da ise Levent Ayçiçek'in golü geldi ve Bandırmaspor, deplasmandan galibiyetle ayrılmayı bildi. Mustafa Gürsel yönetiminde sezona zaferle başlayan Bandırmaspor, haftaya sahasında Menemenspor ile kozlarını paylaşacak. Denizlispor, gelecek hafta Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.