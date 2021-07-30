Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Bursaspor'a müjdeli haber geldi! Transfer engeli...

Son dakika spor haberi: Bursaspor'a müjdeli haber geldi! Transfer engeli...

Son dakika spor haberi... Bursaspor’da yönetim, uzun uğraşlar sonucunda transfer engeline yönelik 44 dosyanın tamamını sonuçlandırdı. Transfer engelinin resmen kalkmasının ardından yeşil beyazlı kulüp, takıma takviyeler gerçekleştirecek. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:09
Son dakika spor haberi: Bursaspor'a müjdeli haber geldi! Transfer engeli...

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, uzun süredir camianın gündemini meşgul eden transfer engeline ilişkin müjdeli haber 2'nci Başkan Emin Adanur'dan geldi. Adanur, 44 dosyadaki kişi ve kurumların tamamıyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Adanur, müjdeli haberi "Bursaspor sen çok yaşa, canım feda olsun sana" ifadeleriyle camiaya duyurdu. Bursaspor Kulübü de, "Geliyoruz" ifadesini paylaştı. Transfer engeli nedeniyle geçtiğimiz sezondan itibaren transfer yapamayan Bursaspor, yeni sezonda kadrosuna takviye gerçekleştirebilecek.

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