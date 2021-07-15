3-4 isim gelecek

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF 1. Lig'de fikstür çekiminden sonra açıklamalarda bulundu. Bu yıl da şampiyonluk adayları arasında yer aldıklarını aktaran Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
SamsunsporBaşkanı Yüksel Yıldırım, TFF 1. Lig'de fikstür çekiminden sonra açıklamalarda bulundu. Bu yıl da şampiyonluk adayları arasında yer aldıklarını aktaran Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Yıldırım, "İlk haftayı bay geçeceğiz. Rakipleri görme fırsatımız olacak. Biz Samsunspor olarak bu sene kendimizi şampiyonluğa oynayan genç takım yapmaya çalıştık. Eski takımdan kaleci Nurullah kaldı. Takımda büyük değişiklik oldu. Yaş ortalamamız 30'dan 25-26'lara düşürmeye çalışıyoruz. Hocam Mehmet Altıparmak ile her gün istişare ediyoruz. Sonuçta bir sağ bek, bir stoper, bir forvet kesin alacağız. Bir de gerekirse bir tane sağ kanat oyuncusu düşünüyoruz. Yapacağımız 3 ya da 4 transferle sezona hazır olacağız" ifadelerini kullandı.