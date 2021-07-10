Manisa çıldırdı!

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa FK, transferde bombayı patlatıyor. Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan siyahbeyazlıların, Antalyaspor'un golcüsü Divock Orgill'le anlaşma sağladığı öğrenildi. Peşinde birçok takım olan 31 yaşındaki Jamaikalı forvetin transferini sessiz bir çalışmayla noktalayan Manisa FK yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi imzayı attıracağı bildirildi.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Orgill, Antalyaspor'un Erzurum kampından ayrıldı. Kısa süre içerisinde yeni takımıyla çalışmalara başlaması beklenen Jamaikalı golcü, 2019'da transfer olduğu Ankaragücü'nde dikkat çekti. Yarım sezonda 14 maça çıkan Orgill, 6 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. 2019-2020'de 29 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti. Geçen sezon ise Antalya'da 32 maçta 1 gol attı.