Eduwo atağı

Takımın başına Mehmet Altıparmak'ı getiren Samsunspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, aradığı golcüyü Tunus'ta buldu. Karadeniz temsilcisi, son olarak CS Sfai*en forması giyen Nijeryalı forvet Kingsley Eduwo'nun peşine düştü. Kırmızı- beyazlı kurmayların, 24 yaşındaki golcüyle temasa geçtiği öğrenildi. Sözleşmesi sona eren genç oyuncunun, olumlu dönüş yaptığı ifade edilirken; görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Problem çıkmazsa Samsunspor'un önümüzdeki günlerde Kingsley Eduwo transferine son noktayı koyması bekleniyor.



MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Kariyerine ülkesinin Geteway takımında başlayan 25 yaşındaki golcü, daha sonra Lobi Stars'a transfer oldu. 2018'de Nijerya'dan ayrılarak 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Tunus ekibi Sfaixen'in yolunu tuttu. Ardından Irak temsilcisi Al-Najaf'a kiralanan Eduwo, geçtiğimiz sezon Sfaixen forması giydi. Tunus ekibinde 36 maça çıkan başarılı forvet, rakip ağlara 9 gol bırakırken; 4 de asist yaptı. Nijerya Milli Takımı'yla da 2 maça çıkan 1.80 metre boyundaki santrfor, milli formayla 2 kez gol sevinci yaşadı.



25 yaşındaki Nijeryalı santrfor, geçtiğimiz sezon Tunus ekibinde 36 karşılaşmada görev yaptı. 9 kez ağları sarsan Kingsley Eduwo, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Milli Takım'da da 2 maçta 1 kez ağları havalandırdı.