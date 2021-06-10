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Serdar ile devam

Adanasporlu Serdar Özkan’ın ile anlaştığı iddia edilmişti. Ancak turuncu-beyazlı ekip pes etmiyor. Hedef 34 yaşındaki yıldızı takımda tutmak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Serdar ile devam

. Lig'de bu sezon güçlü bir kadro planlayan tecrübeli isim Serdar Özkan'ı kaybetmek istemiyor. 34 yaşındaki hücum oyuncusunun ile anlaştığı iddia ediliyordu ancak turuncu-beyazlılar da Serdar'ı bırakmak istemiyor. Adanaspor yönetimi, yarışmacı bir kadro kurarak, tecrübeli yıldızı da takımda tutmaya ikna etmeye çalışıyor. Serdar kurulcak güçlü kadronun en önemli parçası olacak.

Adanaspor'da teknik direktör de Serdar Özkan'ın takımda kalmasını istiyor. Gül "Bu ligde tecrübe çok önemli. Serdar da yıllarca 'de oynamış, çok değerli bir oyuncu. Kalırsa bize büyük katkıları olacaktır" ifadelerini kullandı. Turuncu-beyazlıların yönetimi Serdar ile sıkı pazarlıkta. Serdar Özkan geçen sezon devre arasında Adanaspor'a geldi. 9 karşılaşmada forma giydi. 2 gol, 1 asistle oynadı.

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