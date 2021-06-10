Serdar ile devam

TFF 1. Lig'de bu sezon güçlü bir kadro planlayan Adanaspor tecrübeli isim Serdar Özkan'ı kaybetmek istemiyor. 34 yaşındaki hücum oyuncusunun Bodrumspor ile anlaştığı iddia ediliyordu ancak turuncu-beyazlılar da Serdar'ı bırakmak istemiyor. Adanaspor yönetimi, yarışmacı bir kadro kurarak, tecrübeli yıldızı da takımda tutmaya ikna etmeye çalışıyor. Serdar kurulcak güçlü kadronun en önemli parçası olacak.

Adanaspor'da teknik direktör Fırat Gül de Serdar Özkan'ın takımda kalmasını istiyor. Gül "Bu ligde tecrübe çok önemli. Serdar da yıllarca Süper Lig'de oynamış, çok değerli bir oyuncu. Kalırsa bize büyük katkıları olacaktır" ifadelerini kullandı. Turuncu-beyazlıların yönetimi Serdar ile sıkı pazarlıkta. Serdar Özkan geçen sezon devre arasında Adanaspor'a geldi. 9 karşılaşmada forma giydi. 2 gol, 1 asistle oynadı.