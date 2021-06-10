Haberler TFF 1.Lig Samsunspor Brahim Darri ile sözleşme imzaladı! İşte sözleşme detayları

Samsunspor Brahim Darri ile sözleşme imzaladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi... . Lig ekiplerinden Samsunspor, bir dönem adı ’yle de anılan kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:13
Samsunspor Brahim Darri ile sözleşme imzaladı! İşte sözleşme detayları

Geçen sezon gerçekleştiremediği hayalini bu sene başarmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlılar , ve 'ün ardından 4. transferini de Brahim Darri'yi renklerine katarak yaptı. Son olarak Süper Lig'de formasını giyen Faslı Brahim Darri, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Samsunspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında forma giyen kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kariyerinde resmi olarak 186 maça çıkıp 18 gol atma başarısı gösteren Brahim Darri, forması ile başladığı profesyonel futbol kariyerine sırasıyla , , NEC Nijmegen, Den Bosh, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor ile devam etmişti. Bir dönem ile adı geçen 27 yaşındaki Darri, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması ile 12 maça çıkmış ve 1 asist katkısı yapmıştı.

SON DAKİKA