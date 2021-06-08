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Samsunspor Hüseyin Öztürk’ü transfer etti! İşte anlaşmanın detayları...

Son dakika spor haberi... . Lig ekiplerinden Samsunspor, sezonun 3. transferini sol bek Hüseyin Öztürk’ü kadrosuna katarak gerçekleştirdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 15:13
Samsunspor Hüseyin Öztürk’ü transfer etti! İşte anlaşmanın detayları...

Geçen sezon yükselemediği 'e bu sezon yükselmek için gerekli çalışmaları yapan Samsunspor Erald Çinari ve 'ın ardından 3. transferini de yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor transfer haberini sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:
"Kulübümüz, TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Hüseyin Öztürk, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33 karşılaşmada forma giyip, 1 gol, 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart istatistikleriyle oynamıştı. altyapısından yetişen Hüseyin Öztürk, daha sonrasında Fatih Karagümrük ve Etimesgut Belediyespor formalarını terletmişti.

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