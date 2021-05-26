Altınordu - Altay: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Altay Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan golü 89. dakikada TFF 1. Lig'in gol kralı Marco Paixao kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

12. dakikada Altınordu gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pasta Murat Akça'nın yaptığı hatayı değerlendirerek meşin yuvarlağı kapan Ahmet İlhan Özek ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda zamanında çıkarak açıyı kapatan kaleci Cihan Topaloğlu topun ağlara gitmesini önledi.

25. dakikada Altay'da Poko'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak rüzgarın da etkisiyle kaleye yöneldi. Kaleci Erhan Erentürk arka direkte topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan ileriye çıkan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

66. dakikada Kappel'in sağ kanatta çizgiden taşıyıp arka direğe yaptığı ortada Paixao, topu Erhan Çelenk'e indirdi. Erhan Çelenk hamle yapsa da meşin yuvarlağa dokunamadı ve top dışarı çıktı.

68. dakikada Altay gole yaklaştı. Mehmet Erdem Uğurlu'nun sol kanattan yerden ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Paixao'nun gelişine vurduğu top üst direkten oyuna alanına döndü ve kalecide kaldı.

87. dakikada sağdan Şeref Özcan'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Ahmet İlhan Özek'in kafayla vurduğu topu Cihan Topaloğlu güçlükle direk dibinden çıkardı.

89. dakikada Altay golü buldu. Sağ kanattan Kappel'in ortasını ceza sahası sol çaprazından Erhan Çelenk kafayla topu Paixao'ya indirdi. Altıpas içinde kaleciden önce dokunan Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.