Haberler TFF 1.Lig Altınordu - Altay: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Altay Süper Lig'de

- : 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Altay 'de

. Lig play-off finalinde ile karşılaşan , zorlu maçtan 'nun 89. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrılıp 'e yükselen 3'üncü ve son takım oldu. İzmir temsilcisi, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'de mücadele edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:58 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 22:26
Altınordu - Altay: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Altay Süper Lig'de

. Lig play-off finalinde 'yu 1-0 yenen , ve 'un ardından 'e yükselen son takım oldu.

yönetimindeki Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan golü 89. dakikada . Lig'in gol kralı kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

12. dakikada Altınordu gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pasta 'nın yaptığı hatayı değerlendirerek meşin yuvarlağı kapan ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda zamanında çıkarak açıyı kapatan kaleci topun ağlara gitmesini önledi.

25. dakikada Altay'da Poko'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak rüzgarın da etkisiyle kaleye yöneldi. Kaleci arka direkte topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada 'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan ileriye çıkan 'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

66. dakikada Kappel'in sağ kanatta çizgiden taşıyıp arka direğe yaptığı ortada Paixao, topu 'e indirdi. Erhan Çelenk hamle yapsa da meşin yuvarlağa dokunamadı ve top dışarı çıktı.

68. dakikada Altay gole yaklaştı. 'nun sol kanattan yerden ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Paixao'nun gelişine vurduğu top üst direkten oyuna alanına döndü ve kalecide kaldı.

87. dakikada sağdan Şeref Özcan'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Ahmet İlhan Özek'in kafayla vurduğu topu Cihan Topaloğlu güçlükle direk dibinden çıkardı.

89. dakikada Altay golü buldu. Sağ kanattan Kappel'in ortasını ceza sahası sol çaprazından Erhan Çelenk kafayla topu Paixao'ya indirdi. Altıpas içinde kaleciden önce dokunan Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

SON DAKİKA