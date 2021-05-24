Haberler TFF 1.Lig Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

Misli.com 2. Lig play-off’unda finale çıkacak takımlar bugün belli oluyor. 0-0’ın rövanşlarında - karşılaşması 16.00’da ve Sakarya-Kırşehir maçı ise 20.00’de başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Nefesler tutuldu

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı serüvende yarı final rövanş maçları bugün belli oluyor. Üstünlük kuracak ekiplerin finale yükseleceği turda birbirinden heyecanlı iki karşılaşma oynanacak. Yarı final mücadelesinin ilk maçı Trabzon ile arasında oynanacak. 'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. 'de iki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı. Maçı tecrübeli hakemlerden yönetecek.

FİNAL MAÇI 28 MAYIS'TA

ile ise 'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kırşehir'deki karşılaşmada iki takım 0-0 eşitliği bozmayı başaramamıştı. Kritik müsabakada hakemlerinden düdük çalacak. Rövanş maçlarında avantajlı skoru elde edecek iki ekip, 28 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakasında karşılaşacak. Öte yandan televizyon yayıncısı bulunmayan karşılaşmalar ligin isim sponsoru misli. com'dan izlenebilecek.

DEV FİNAL OLİMPİYAT'TA

TFF 1. Lig'de ile Altay'ın 26 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacağı play-off finalinin oynanacağı yer belli oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçı, 20.00'de 'nda yapılacak.

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