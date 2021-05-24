Nefesler tutuldu

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı serüvende yarı final rövanş maçları bugün belli oluyor. Üstünlük kuracak ekiplerin finale yükseleceği turda birbirinden heyecanlı iki karşılaşma oynanacak. Yarı final mücadelesinin ilk maçı Hekimoğlu Trabzon ile Kocaelispor arasında oynanacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kocaeli'de iki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı. Maçı tecrübeli hakemlerden Özgür Yankaya yönetecek.
FİNAL MAÇI 28 MAYIS'TA
Sakaryaspor ile Kırşehir Belediyespor ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kırşehir'deki karşılaşmada iki takım 0-0 eşitliği bozmayı başaramamıştı. Kritik müsabakada Süper Lig hakemlerinden Alper Ulusoy düdük çalacak. Rövanş maçlarında avantajlı skoru elde edecek iki ekip, 28 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakasında karşılaşacak. Öte yandan televizyon yayıncısı bulunmayan karşılaşmalar ligin isim sponsoru misli. com'dan izlenebilecek.
DEV FİNAL OLİMPİYAT'TA
TFF 1. Lig'de Altınordu ile Altay'ın 26 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacağı play-off finalinin oynanacağı yer belli oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçı, 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.