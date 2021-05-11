Hayaldi gerçek oldu!

TFF 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor'u 2-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Giresunspor'un başarılı teknik direktörü Hakan Keleş, yaptığı açıklamada "Biz burada bir tarih yazmak istiyorduk ve o tarihi 44 yıl aradan sonra bir kez daha yazmayı başardık" dedi. "Yaşadığımız mutluluk tabii ki tarif edilmez. Bu mutluluğun arkasında büyük bir hikaye var" ifadesini kullanan Keleş şöyle devam etti: Sonuna kadar hak ettiğimiz ve istediğimiz bir şampiyonluk oldu. Büyük bir özveri ve isteğin sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Başkanımız yönetimimiz, yöneticilerimiz inanılmaz bir çaba gayret göstererek takımın büyük bir yükünü omuzladılar. Biz Giresun'da Giresunspor ailesi olabilmeyi başardık. Zorlu bir süreci nihayet güzel bir mutluluk ile taçlandırmış olduk. Yürekten inanıyorum ki Giresunspor Süper Lig'de de başarılı işler yapacak ve ileride çok daha güzel yerlerde yer alacaktır.