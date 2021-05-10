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. Lig'de 6 yıl

, 1967 yılında kuruldu. En son 1970-1971 sezonunda vizesi alan Çotanaklar, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
TFF 1. Lig'de 6 yıl
, 1967 yılında kuruldu. En son 1970-1971 sezonunda vizesi alan Çotanaklar, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor. Daha sonra uzun süre 3. Lig ve 2. Lig arasında gidip gelen yeşil-beyazlılar, 2013- 2014 sezonunda ilk yarısını lider Hatayspor'un 14 puan gerisinde kapattığı 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon bitirerek . Lig'e yükselmiştir. Karadeniz ekibi, 2014- 15'ten beri mücadele ettiği TFF 1. Lig'de 44 yıllık Süper Lig hasretine son vererek, taraftarlarını sevince boğdu.

HAKAN KELEŞ'İN İLK BAŞARISI
Giresunspor Teknik Direktörü , teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Süper Lig'e çıkma heyecanını yaşadı. Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de 'la, 2005-2006'da 'la Süper Lig'e çıkan 49 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, bu sefer teknik adamlık kariyerinde ilk kez Süper Lig biletini alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

GİRESUN UYUMADI
Tuzla'dan zaferle dönerek Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Koronavirüs yasaklarına rağmen 90 dakikanın ardından şehir merkezine akın eden yeşil-beyazlılar, 44 yıl sonra gelen tarihi başarıyı sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya kutladı.

ÇOTANAKLARIN GOLCÜSÜ BALDE
karşısında takımının galibiyet golünü atan , takımının en skorer ismi olmayı başardı. 32 yaşındaki Senegalli santrfor, 29 karşılaşmada 19 kez ağları havalandırıp, takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir katkı sağladı.

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