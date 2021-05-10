TFF 1. Lig'de 6 yıl

HAKAN KELEŞ'İN İLK BAŞARISI
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Süper Lig'e çıkma heyecanını yaşadı. Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan 49 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, bu sefer teknik adamlık kariyerinde ilk kez Süper Lig biletini alarak büyük bir mutluluk yaşadı.
GİRESUN UYUMADI
Tuzla'dan zaferle dönerek Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Koronavirüs yasaklarına rağmen 90 dakikanın ardından şehir merkezine akın eden yeşil-beyazlılar, 44 yıl sonra gelen tarihi başarıyı sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya kutladı.
ÇOTANAKLARIN GOLCÜSÜ BALDE
Tuzlaspor karşısında takımının galibiyet golünü atan İbrahima Balde, takımının en skorer ismi olmayı başardı. 32 yaşındaki Senegalli santrfor, 29 karşılaşmada 19 kez ağları havalandırıp, takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir katkı sağladı.