Keçiörengücü - Menemenspor: 4-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 1.Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, Menemenspor'u ağırladı. Başkent ekibi sahadan 4-1 galip ayrılarak play-off şansını son haftaya taşıdı.

Keçiörengücü'nün golleri 23. dakikada Barış Alper Yılmaz (Penaltı), 64. dakikada Uğur Utlu, 78. dakikada Melik Derin ve 90. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.

Menemenspor'un tek golünü ise 16. dakikada David Domgjoni kaydetti.

Ankara Keçiörengücü puanını 55 yaptı ve play-off şansını son haftaya taşıdı. Menemespor ise 34 puanla TFF 1.Lig'de kalmayı garantiledi.

Keçiörengücü ligin son haftasında Bursaspor'a konuk olacak. Menemespor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.