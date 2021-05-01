Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü - Menemenspor: 4-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- : 4-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

. Lig'in 33. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Play-off'lara kalmayı hedefleyen , Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:13
Keçiörengücü - Menemenspor: 4-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

.Lig'in 33. haftasında , 'u ağırladı. ekibi sahadan 4-1 galip ayrılarak play-off şansını son haftaya taşıdı.

'nün golleri 23. dakikada (Penaltı), 64. dakikada , 78. dakikada ve 90. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.

Menemenspor'un tek golünü ise 16. dakikada kaydetti.

Ankara Keçiörengücü puanını 55 yaptı ve play-off şansını son haftaya taşıdı. ise 34 puanla TFF 1.Lig'de kalmayı garantiledi.

Keçiörengücü ligin son haftasında 'a konuk olacak. Menemespor ise 'u ağırlayacak.

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