Altay’da operasyon

Mustafa Denizli, tam 38 yıl sonra göreve geldiği Altay'da neşteri vurdu. Yönetimle yaptığı ilk görüşmede kadronun geniş olduğuna vurgu yapan Denizli; Yekta Kurtuluş, Lokman Göre, İlhan Depe, Abdullah Aydın, Harun Alpsoy ve Gencer Cansev'i kadro dışı bıraktı. "Buraya laf olsun diye gelmedim" diyen 71 yaşındaki hoca, şunları söyledi: "Hep birlikte hedefe gideceğiz."

'İNANDIĞIM İÇİN BURADAYIM'

"Her Altaylı'nın kalbinde benim algım farklı. Her Altaylı'nın da bendeki algısı çok farklı. Dolayısıyla bugün kulübe ilk kez antrenmana çıkıp onlarla beraber olmak benim adıma da camia adına da heyecan verici. Benim için fazlasıyla gurur verici. Play-off'a çok kısa bir süre kaldı. Bu sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız. İnandığım için Altay'da görev almak benim adıma kaçınılmaz."

'BÜYÜK MUSTAFA'

Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz'ın sosyal medyadan paylaşımı günün konuşulanları arasına girdi. Selin Denizli Burnaz, "Biz hiç Altaylı olmadık, biz böyle doğduk. Babam, Altay'dan hiç gitmemişti. Yine Büyük Mustafa'ydı bu sabah, Mustafa Denizli değil" yazdı.

YOLUN SONU ZAFER

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iddialı konuştu: "Her şey bizim elimizde. Son iki maçta kritik puanlar kaybettik ama önümüzdeki iki 90 dakikadan da galibiyetle ayrılmamız halinde hedefe ulaşacağız. Bu şehrin 44 yıllık özlemine son vereceğiz" açıklamasını yaptı.