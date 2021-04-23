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'un transferleri olay oldu! amatör olmadan profesyonelliğe geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un adı transfer skandalına karıştı. Devre arasında kadroya katılan 27 oyuncudan 13'üne 1 dakika bile süre verilmeyen yeşil-siyahlılarda yapılan bir transferin futbolcu dahi olmadığı ortaya çıktı. Amatörde kaydı bulunmadan profesyonelliğe geçen hiçbir müsabaka kadrosunda yer almadı. Akhisarspor'da altyapıdan gençlerin de ailelerinden para istendiği ve para vermeyen oyuncuların kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. İşte yaşanan tüm gelişmelerin perde arkası...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 15:42
Akhisarspor'un transferleri olay oldu! Martins Chisom Onyebueke amatör olmadan profesyonelliğe geçti

'da devre arasında transfer edilen 27 oyuncudan 13'ü 1 dakika bile süre alamadı. Aralarından bir tanesini ise kimse tanımıyor: .

FUTBOLCU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI!
Yeşil-siyahlıların 6 aylığına transfer ettiği ancak hiç maç kadrosuna alınmayan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'nin kayıtlarına göre futbolcu olmadığı ortaya çıktı.



YÖNETİM TFF'YE ŞİKAYET EDİLDİ!
. Lig ekibi Akhisarspor'da başkan , kardeşi ve gayrı resmi ortakları olduğu iddia edilip kulüpte 9 oyuncusu bulunan futbolcu temsilcisi , 'na şikayet edildi. Özbey yönetiminde yaşananlarla ilgili kongre üyeleri adına suç duyurusunda bulunan yeşil-siyahlıların eski hukukçusu Avukat Sezer Baylan, Özbey kardeşler ve Süner'i Türkiye 'na (TFF) şikayet etti.

Futbol Federasyonu'na yaklaşık 50 sayfalık delil ve fotoğrafın yanında 28 Temmuz 2020 tarihli 'nden kulüp yöneticisi Serhat Özbey'in menajerlik şirketi kurucusu olduğuna dair belgeyi kanıt olarak sunan Baylan, Evren Özbey'in dolaylı, Serhat Özbey ve Abdul Samet Süner'in doğrudan menajerlik yaptığını belirtip TFF talimatlarına aykırılık nedeniyle bu isimler için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası talep etti. TFF talimatlarına göre kulüp yöneticilerinin doğrudan veya dolaylı menajerlik faaliyetinde bulunması yasaklanıyor.

ŞOK İDDİALAR BİTMEDİ!
Baylan, TFF'ye sundukları delillerde Serhat Özbey'in yeşil-siyahlı kulübe transfer olan , , , gibi oyuncuların direkt menajerliğini yaptığına dair sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntülerini de sundu. 'nda şikayet dosyalarının incelendiğini belirten Sezer Baylan, "Kongre üyeleri ve yeşil-siyahlı kulübe gönül vermiş taraftarlar olarak Akhisarspor'un menajerlik oyunlarıyla eriyip gitmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

TRANSFER İÇİN AİLEDEN PARA MI ALINDI?
Akhisar'da Eylül 2020'den beri kulübü yöneten Evren Özbey döneminde transferlerle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. Kulüpte görev almadan önce menajerlik şirketini kapattığını açıklayan Başkan Özbey ve kardeşlerinin daha önce profesyonel yapılan altyapıdan gençlerin ailelerinden para talep ettiği, menajerliğini kendilerine vermeyen futbolcuları kadro dışı bıraktığı iddia edilmiş, devre arasında transfer edilip hiç oynamayan 13 futbolcudan Alim Aykut, transfer için babasından para alındığını savunmuştu.

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