TFF 1. Lig'den güncel haberler (16.04.2021)

GÖKHAN İNLER: 3 PUANI ALIRIZ

Adana Demir'in tecrübeli futbolcularından Gökhan İnler, "Giresunspor maçının güzel olacağına inanıyorum. Maça her şeyimizi koyarak inşallah 3 puanı alırız" dedi. Kaan Kanak ise, "Her maçımız final. Her maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

KAPPEL KRİZİ BİTTİ

Son iki maçtan 1 puan çıkararak ilk 2 şansını zora sokan Altay'da Leandro Kappel sorun çıkarttı. Ankara maçında kadroda yer almayan Hollandalı sağ kanatın alacakları nedeniyle ihtar çektiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda 3. sezonunu yaşayan Kappel'e ödeme yapıldığı ve ihtarın geri çekildiği belirtildi.

ALTINORDU SANCILI

İzmir ekibinde savunma sıkıntısı sürüyor. Tedavisi devam eden stoper Sinan'ın ardından Yusuf Can'ın sakatlanması da keyifleri kaçırdı. Genç oyuncunun Akhisar maçında riske edilmeyeceği ve yerine Yusuf Yalçın'ın oynayacağı öğrenildi.

BALDE ÇOK FORMDA

Lider Giresunspor'u İbrahima Balde golleriyle taşıyor. 32 yaşındaki Senegalli santrfor bu sezon yeşil-beyazlı formayla 25 maça çıkarken 17 kez fileleri sarstı. Balde 3 maçlık suskunluğunun ardından son 2 karşılaşmada 3 kez fileleri sarsarak formunu yükseltti.

MAÇ SAATİ DEĞİŞSİN

Menemen Teknik Direktörü Ümit Karan, Ramazan ayı dolayısıyla maç saatlerinin değişmesi gerektiğini söyledi. Karan, "Maç günü oruç tutan oyuncularımız var. Maç saatleri 19.00'a değil de 20.30-21.00'e alınmalı. En azından oyuncular oruçlarını soyunma odasında açıp sahaya çıkabilir" görüşünü belirtti.

EREN GÜLER: EN BÜYÜK HAYALİMDİ

Bursaspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederken altyapıdan başka bir yıldız adayı daha çıktı. 29 Ocak 2003 doğumlu Eren Güler 61'de girdiği oyunda 85 ve 90+3'te attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı. Genç isim, "Senelerdir bugünün hayali ile yaşadım. Müthiş geceydi" ifadesini kullandı.

AKHİSAR'DA HOCA AYRILDI

Akhisarspor, Teknik Direktörü Fırat Gül'ü gönderdi. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi. Gül, 7 maçta 2 galibiyet, 5 yenilgi aldı.

SAMSUN'DA 3 KADRO DIŞI

Menemen ile 2-2 berabere kalıp averajla 3. sıraya gerileyen Samsunspor'da fatura 3 isme çıktı. Burak Çalık, Caner Arıcı ve Kerem Can Akyüz sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı. Bu sezon Burak 27 maçta 5 gol, 4 asist; Caner 16 maçta 1 asist; Kerem ise 26 maçta 3 asistle oynadı.