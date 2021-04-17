Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig'den güncel haberler (16.04.2021)

. Lig'den güncel haberler (16.04.2021)

. Lig'de yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik. İşte TFF 1. Lig'de yaşanan son gelişmeler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
TFF 1. Lig'den güncel haberler (16.04.2021)

GÖKHAN İNLER: 3 PUANI ALIRIZ
'in tecrübeli futbolcularından , " maçının güzel olacağına inanıyorum. Maça her şeyimizi koyarak inşallah 3 puanı alırız" dedi. ise, "Her maçımız final. Her maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

KAPPEL KRİZİ BİTTİ
Son iki maçtan 1 puan çıkararak ilk 2 şansını zora sokan 'da sorun çıkarttı. Ankara maçında kadroda yer almayan Hollandalı sağ kanatın alacakları nedeniyle ihtar çektiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda 3. sezonunu yaşayan Kappel'e ödeme yapıldığı ve ihtarın geri çekildiği belirtildi.

ALTINORDU SANCILI
İzmir ekibinde savunma sıkıntısı sürüyor. Tedavisi devam eden stoper Sinan'ın ardından 'ın sakatlanması da keyifleri kaçırdı. Genç oyuncunun Akhisar maçında riske edilmeyeceği ve yerine 'ın oynayacağı öğrenildi.

BALDE ÇOK FORMDA
Lider Giresunspor'u golleriyle taşıyor. 32 yaşındaki Senegalli santrfor bu sezon yeşil-beyazlı formayla 25 maça çıkarken 17 kez fileleri sarstı. Balde 3 maçlık suskunluğunun ardından son 2 karşılaşmada 3 kez fileleri sarsarak formunu yükseltti.

MAÇ SAATİ DEĞİŞSİN
Menemen Teknik Direktörü , Ramazan ayı dolayısıyla maç saatlerinin değişmesi gerektiğini söyledi. Karan, "Maç günü oruç tutan oyuncularımız var. Maç saatleri 19.00'a değil de 20.30-21.00'e alınmalı. En azından oyuncular oruçlarını soyunma odasında açıp sahaya çıkabilir" görüşünü belirtti.

EREN GÜLER: EN BÜYÜK HAYALİMDİ
, 'u 2-1 mağlup ederken altyapıdan başka bir yıldız adayı daha çıktı. 29 Ocak 2003 doğumlu Eren Güler 61'de girdiği oyunda 85 ve 90+3'te attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı. Genç isim, "Senelerdir bugünün hayali ile yaşadım. Müthiş geceydi" ifadesini kullandı.

AKHİSAR'DA HOCA AYRILDI
, Teknik Direktörü 'ü gönderdi. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi. Gül, 7 maçta 2 galibiyet, 5 yenilgi aldı.

SAMSUN'DA 3 KADRO DIŞI
Menemen ile 2-2 berabere kalıp averajla 3. sıraya gerileyen Samsunspor'da fatura 3 isme çıktı. Burak Çalık, Caner Arıcı ve Kerem Can Akyüz sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı. Bu sezon Burak 27 maçta 5 gol, 4 asist; Caner 16 maçta 1 asist; Kerem ise 26 maçta 3 asistle oynadı.

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