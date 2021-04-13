Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'den güncel haberler (12.04.2021)

. Lig ve Misli.com 2. Lig'den güncel haberler (12.04.2021)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yönetim kurulu üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'den güncel haberler (12.04.2021)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yönetim kurulu üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı. Ergün, "Rabbime çok şükür, emeklerimizi boşa çıkarmadı. Amatörden aldığımız takım 1. Lig'e geldi" ifadelerini kullandı.


SAMSUN'A KRITIK UYARI
Genel Menajeri , kritik haftalara girdiklerini söyledi. Düşme hattının hemen üstündeki Menemen ile deplasmanda oynayacaklarını aktaran Aztopal, 3 puan sözü verdi.


ÇOTANAK'TA HEDEF 3 PUAN
'nü ağırlayacak lider Giresun'da yönetim kurulu üyesi , rakiplerini yenerek 44 yıldır hasret kaldıkları 'e bir adım daha yaklaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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