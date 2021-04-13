TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'den güncel haberler (12.04.2021)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa FK, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yönetim kurulu üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı. Ergün, "Rabbime çok şükür, emeklerimizi boşa çıkarmadı. Amatörden aldığımız takım 1. Lig'e geldi" ifadelerini kullandı.



SAMSUN'A KRITIK UYARI

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, kritik haftalara girdiklerini söyledi. Düşme hattının hemen üstündeki Menemen ile deplasmanda oynayacaklarını aktaran Aztopal, 3 puan sözü verdi.





ÇOTANAK'TA HEDEF 3 PUAN

Keçiörengücü'nü ağırlayacak lider Giresun'da yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, rakiplerini yenerek 44 yıldır hasret kaldıkları Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmayı hedeflediklerini söyledi.