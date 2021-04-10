Son dakika spor haberi: Altınordu savunmada dağıldı!

Bu mağlubiyetle 5'inci sıradaki yerini korumasına rağmen 52 puanda kalan İzmir temsilcisi, son 5 haftaya girilirken ilk 2 şansını zora sokup, Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye attı. Geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 6-3 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Başkent'ten 5-3'lük yenilgiyle dönerek son 2 karşılaşmada kalesinde 8 gol gördü. Defans oyuncuları Sinan'ın sakat, Yusufcan'ın cezalı olması da Altınordu'nun savunmada bocalamasına neden oldu.

"Savunma hatamızdan dolayı 2 tane çok kötü gol yedik" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarı skoru çevirip oyuna ortak olmak istiyorduk. Baktığımızda yenilen 5 gol de savunmada yaptığımız bireysel hata ve arka tarafın yaptığı uyumsuzluktan dolayı" şeklinde konuştu.

Eroğlu, skoru 4-3 getirerek bir reaksiyon gösterdiklerini ve bunun salı günü iç sahada oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesi kendileri için motivasyon kaynağı olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan maçın başında sol ayak bileğinin burkulması nedeniyle oyundan alınan forvet Ahmet Dereli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.