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5-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında sahasında 'yu konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan ve seyir zevki yüksek geçen mücadeleyi 5-3 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Ekinci (2) , ve kaydetti. Altınordu'nun gollerini ve (2) attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 18:27
Keçiörengücü Altınordu 5-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 29. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 5-3 kazanan Keçiörengücü önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. ve 77. dakikalarda , 25. dakikada Mehmet, 46. dakikada ile 52. dakikada Barış kaydetti. Altınordu'nun sayılarını ise 49. dakikada ile ilki penaltıdan olmak üzere 57. ve 64. dakikalarda attı.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Keçiörengücü, 49 puana yükseldi ve play-off potası için önemli bir adım attı. 10 maç sonra yenilen Altınordu ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu evinde 'u konuk edecek. Keçiörengücü ise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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