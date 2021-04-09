Bursa yine aynı!

Bursa, sezonun ilk yarısında çıktığı ilk 11 maçta 13 puan toplarken, ikinci yarı karşılaşmalarından da aynı puanı elde etti. Yeşil-beyazılar sadece Adana'yı iki maçta da yendi; Giresun, Menemen ve Altay'dan puan alamadı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:30Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Bursa,sezonun ilkyarısında çıktığıilk 11 maçta13 puan toplarken,ikinci yarıkarşılaşmalarındanda aynıpuanı elde etti.Yeşil-beyazılarsadece Adana'yıiki maçtada yendi; Giresun,Menemenve Altay'danpuan alamadı.