Haberler TFF 1.Lig Bursa yine aynı!

yine aynı!

, sezonun ilk yarısında çıktığı ilk 11 maçta 13 puan toplarken, ikinci yarı karşılaşmalarından da aynı puanı elde etti. Yeşil-beyazılar sadece 'yı iki maçta da yendi; , ve 'dan puan alamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Bursa yine aynı!

, sezonun ilk yarısında çıktığı ilk 11 maçta 13 puan toplarken, ikinci yarı karşılaşmalarından da aynı puanı elde etti. Yeşil-beyazılar sadece 'yı iki maçta da yendi; , ve 'dan puan alamadı.

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