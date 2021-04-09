Bursa yine aynı!

Bursa, sezonun ilk yarısında çıktığı ilk 11 maçta 13 puan toplarken, ikinci yarı karşılaşmalarından da aynı puanı elde etti. Yeşil-beyazılar sadece Adana'yı iki maçta da yendi; Giresun, Menemen ve Altay'dan puan alamadı.