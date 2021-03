"Her maçımız final"

Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Adana Demirspor, serisini Eskişehirspor karşısında da sürdürmek istiyor. Takımda her şeyin iyiye gittiğini vurgulayan Aybaba, önlerine maç maç baktıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, Eskişehirspor karşısında kalitelerini ortaya koyup 3 puana uzanacaklarını ifade etti.



BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ ANLIYORUZ

Takımın durumundan memnun olduğunu belirten Samet Aybaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımız bizi ve kendilerini daha iyi anlamaya başladılar. Nasıl bir camiaya hizmet ettiklerini, marka değerinin önemini anlamaya başladılar. Eskişehirspor maçı bizim her şeyimizi ortaya koyduğumuz bir karşılaşma olacak. Bizim için artık her maç final."