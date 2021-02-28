Haberler TFF 1.Lig Özer Hurmacı: "Süper Lig’e çıkmak istiyoruz"

: "’e çıkmak istiyoruz"

’un tecrübeli futbolcusu , 3-2 kazanılan maçıyla ilgili olarak, "İnanılmaz bir maç oynadık. 2-0 geriye düştük ama çevirmesini bildik. Artık bundan sonraki maçlarımızı da kazanıp play-offtan ’e çıkmak istiyoruz" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 19:46
Özer Hurmacı: "Süper Lig’e çıkmak istiyoruz"

. Lig'in 24. üncü haftasında 'u 3-2 mağlup eden 'un tecrübeli futbolcu , yayıncı kuruluşa açıklamalarda buldu. Takımın ikinci golünü de kaydeden ve bundan büyük mutluluk duyduğu dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, "Bize yakışan bir geri dönüşe imza attık. İnanılmaz bir maç oynadık. 2-0 geriye düştük. Bize karşı verilen kolay penaltılara karşı bizim penaltılarımız verilmedi. Artık bundan sonraki maçlarımızı da kazanıp play-offtan 'e çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Özer Hurmacı attığı golle ilgili de, "Çok güzel bir gol oldu. , benim şans meleğim. Geçen sezon deplasmanında da son dakika pası o vermişti ve gol atmıştım. Bana yine pas attı ve 'Abi asistimi yaptım' dedi. Bence gol Ramazan'a yazar" yorumunda bulundu.

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