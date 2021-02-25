Son dakika spor haberleri: Boluspor Balıkesirspor 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Balıkesirspor'da Antonio Mrsic 16. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Bu beraberliğin ardından Boluspor 23, Balıkesirspor 24 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de Boluspor pazartesi günü Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor, Ankaraspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında top ceza sahası içinde Bolusporlu Muhammed'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
16'ncıdakikada Mrsic'in kullandığı penaltıyı, kaleci Selmani kurtardı.
42'nci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mrsic'in şutunu kaleci Selmani iki hamlede kornere çeldi.
71'inci dakikada Balıkesirspor atağında savunmayla girdiği mücadelede topu kapan Manaj'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed Enes'in vuruşunu kaleci Selmani kurtardı.
90+3'üncü dakikada Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta Emin'in şutunda top ağlarla buluştu. Gol, faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.