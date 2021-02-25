Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberleri: Boluspor Balıkesirspor 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 0-0 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:10
Son dakika spor haberleri: Boluspor Balıkesirspor 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Balıkesirspor'da Antonio 16. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Bu beraberliğin ardından Boluspor 23, Balıkesirspor 24 puana yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor pazartesi günü 'a konuk olacak. Balıkesirspor, 'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında top ceza sahası içinde Bolusporlu 'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

16'ncıdakikada Mrsic'in kullandığı penaltıyı, kaleci Selmani kurtardı.

42'nci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mrsic'in şutunu kaleci Selmani iki hamlede kornere çeldi.

71'inci dakikada Balıkesirspor atağında savunmayla girdiği mücadelede topu kapan 'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan 'in vuruşunu kaleci Selmani kurtardı.

90+3'üncü dakikada Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta 'in şutunda top ağlarla buluştu. Gol, faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.


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