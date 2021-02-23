Seri sürecek

Spor Toto 1. Lig'de fırtına gibi esen lider Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş iddialı açıklamalarda bulundu. Keleş, Ankaraspor karşılaşmasında rakibin ciddi direnç göstermesine rağmen maçı kazanarak puanlarını 50'ye çıkarttıklarını ifade ederek, uzun zamandır 1. Lig'de kırılamayan galibiyet serisi rekorunu kırdıkları için de oyuncularını kutladığını söyledi. Adanaspor maçına odaklandıklarını belirten Keleş, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYORUZ

Tecrübeli hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz her maça final havasında bakıyoruz. 11 maçlık bir galibiyet serimiz var. 15 maçtır da yenilmiyoruz. Bunu sürdürmek istiyoruz. Oynayacağımız karşılaşmaya da mutlak galibiyet düşüncesi ile çıkacağız. Buradan alacağımız 3 puan ile rakiplerimizle aramızda olan puan farkını açmak ve hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Giresunspor'u ait olduğu Süper Lige çıkartmak için canla başla mücadele ediyoruz. Hep birlikte mutlu sona ulaşacağız."