Alt liglerden haberler (23.02.2021)

TİMSAH'IN İKİ KADER MAÇI!

Üst sıralardan kopmak istemeyen Bursaspor, iki hedef maç belirledi. Balıkesir'e kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden teknik direktör Mustafa Er, "Önümüzde kaderimizi belirleyecek Menemenspor ve Akhisarspor maçları var. İki galibiyetle birlikte hedefe tutunmak istiyoruz" dedi.

BOĞALAR TFF'YE BAŞVURU YAPTI

İstanbulspor Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulundu. Daha önce yapılan açıklamada, maçın 90. dakikasında Rroca'nın gördüğü kırmızı kartta kural hatası yapıldığı öne sürülmüş ve maçın tekrar edilmesi gerektiği belirtilmişti.

DERBİ HEYECANI

Play off hattında yer alan Altay ile Altınordu, bugün derbide karşılaşıyor. 19.00'daki mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Altay'da tek eksik tedavisi süren İbrahim. Konuk ekipte ise Yusuf ve Oğulcan forma şansı bulamayacak

ERÇEVİK DÖNEMİ

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Ahmet Yavuz ile yollarını ayıran Edirnespor, teknik direktörlüğe son olarak Çatalcaspor'u çalıştıran Cahit Erçevik'i getirdi. 8 haftadır kazanamayan Trakya temsilcisi, topladığı 24 puanla 8. sırada bulunuyor.

ERKAN ZENGİN VEDA ETTİ

Ara transfer döneminde Tuzlaspor'a imza atan Erkan Zengin, İstanbul ekibinden ayrıldı. Yönetimle görüşen 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun talebinin kabul edildiği açıklandı. İlk yarıda Adana Demir forması giyen Erkan, Tuzlaspor'da 3 maça çıkarken; skora katkı sağlamadı.

ŞİMŞEK ETKİSİ

Son 3 maçtan 7 puanla ayrılan Balıkesirspor'da başkan Ümit Arslan, "Yusuf hoca ile şimdiye kadar çıktığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz. Boluspor'u da yenerek yükselişimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KAF-KAF'A ÖZGÜVEN

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta yedi hafta sonra Yalvova deplasmanında kazanan Karşıyaka, 3 puandan çok daha fazlasını aldı. Özgüven geldiğini belirten teknik direktör İbrahim Cezayir, iyi sonuçların devamının geleceğini söyledi.