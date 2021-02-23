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Alt liglerden haberler (23.02.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (23.02.2021)

TİMSAH'IN İKİ KADER MAÇI!
Üst sıralardan kopmak istemeyen Bursaspor, iki hedef maç belirledi. Balıkesir'e kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden teknik direktör , "Önümüzde kaderimizi belirleyecek ve maçları var. İki galibiyetle birlikte hedefe tutunmak istiyoruz" dedi.

BOĞALAR TFF'YE BAŞVURU YAPTI
İstanbulspor Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulundu. Daha önce yapılan açıklamada, maçın 90. dakikasında Rroca'nın gördüğü kırmızı kartta kural hatası yapıldığı öne sürülmüş ve maçın tekrar edilmesi gerektiği belirtilmişti.

DERBİ HEYECANI
Play off hattında yer alan Altay ile , bugün derbide karşılaşıyor. 19.00'daki mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Altay'da tek eksik tedavisi süren İbrahim. Konuk ekipte ise Yusuf ve Oğulcan forma şansı bulamayacak

ERÇEVİK DÖNEMİ
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta ile yollarını ayıran , teknik direktörlüğe son olarak 'u çalıştıran 'i getirdi. 8 haftadır kazanamayan Trakya temsilcisi, topladığı 24 puanla 8. sırada bulunuyor.

ERKAN ZENGİN VEDA ETTİ
Ara transfer döneminde 'a imza atan Erkan Zengin, İstanbul ekibinden ayrıldı. Yönetimle görüşen 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun talebinin kabul edildiği açıklandı. İlk yarıda forması giyen Erkan, Tuzlaspor'da 3 maça çıkarken; skora katkı sağlamadı.

ŞİMŞEK ETKİSİ
Son 3 maçtan 7 puanla ayrılan 'da başkan , "Yusuf hoca ile şimdiye kadar çıktığımız hiçbir maçı kaybetmedik. ve ekibine güveniyoruz. 'u da yenerek yükselişimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KAF-KAF'A ÖZGÜVEN
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta yedi hafta sonra Yalvova deplasmanında kazanan , 3 puandan çok daha fazlasını aldı. Özgüven geldiğini belirten teknik direktör İbrahim Cezayir, iyi sonuçların devamının geleceğini söyledi.

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