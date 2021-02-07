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Adana Demir hız kesmedi

Futbolcular gol sevincinde Başkan ’a “Sensiz Olmaz” mesajı yolladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:36 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Adana Demir hız kesmedi
TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden , sahasında ağırladığı 'u 2-0 mağlup etti. 33'te Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Mavi Şimşekler, 74'te Pa Dibba'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Demir, puanını 37'ye yükseltirken 17'inci sıradaki Ankaraspor 13 puanda kaldı.
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