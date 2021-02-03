Alt liglerden haberler (04.02.21)

Bandırma'nın Akhisarspor maçında kırmızı kart gören Rahmi Anıl Başaran ve Menemen'in Giresun maçında oyundan atılan Zenke, PFDK'ye sevk edildi. Olaylı Ümraniye-Samsun maçı sonrasında da teknik direktör Ertuğrul Sağlam PFDK'lık oldu.

44 YILLIK ÖZLEM

Lider Giresun, 44 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek istiyor. Yönetici Ercan Ayhan, "Bu tarihi fırsatı tepmeme adına Giresunlu iş insanları ile halkımızı yanımızda daha çok görmek istiyoruz" diye çağrıda bulundu.

SAMSUN BAŞVURDU

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Ümraniye maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurdu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Orada bir hata var ama TFF bu olayları ne şekilde değerlendirecek, hep beraber göreceğiz" dedi.

ALİ AKMAN KADRO DIŞI

Bursaspor'da yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Taraftarlar, etik dışı buldukları transfer nedeniyle Ali'ye tepki büyük göstermişti.

ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ

TFF 1. Lig'de 10 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Balıkesir'de Cihat Arslan'ın yerine getirilen Yusuf Şimşek, camiaya umut dağıttı. Şimşek, "Güzel günler inşallah bugünden itibaren başlayacak. Geriye bakmadan önümüze bakacağız" dedi.