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Alt liglerden haberler (04.02.21)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 00:08 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (04.02.21)

Bandırma'nın Akhisarspor maçında kırmızı kart gören Rahmi Anıl Başaran ve Menemen'in Giresun maçında oyundan atılan Zenke, PFDK'ye sevk edildi. Olaylı Ümraniye-Samsun maçı sonrasında da teknik direktör PFDK'lık oldu.

44 YILLIK ÖZLEM
Lider Giresun, 44 yıllık özlemini dindirmek istiyor. Yönetici , "Bu tarihi fırsatı tepmeme adına Giresunlu iş insanları ile halkımızı yanımızda daha çok görmek istiyoruz" diye çağrıda bulundu.

SAMSUN BAŞVURDU
. Lig ekibi , kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Ümraniye maçının tekrarlanması için 'ye başvurdu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Orada bir hata var ama TFF bu olayları ne şekilde değerlendirecek, hep beraber göreceğiz" dedi.

ALİ AKMAN KADRO DIŞI
'da yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve 'nın takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan 'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Taraftarlar, etik dışı buldukları transfer nedeniyle Ali'ye tepki büyük göstermişti.

ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ
TFF 1. Lig'de 10 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Balıkesir'de Cihat Arslan'ın yerine getirilen Yusuf Şimşek, camiaya umut dağıttı. Şimşek, "Güzel günler inşallah bugünden itibaren başlayacak. Geriye bakmadan önümüze bakacağız" dedi.

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