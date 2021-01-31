İlk yarıyı 38'inci dakikada Matej Pucko'nun golüyle önde kapatan İstanbul ekibi, 66'ncı dakikada oyuna giren Alan ile 81'de ikinci golü bularak iyice rahatladı. 33 puana ulaşan Tuzlaspor, maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi. 16 puanda kalan Balıkesirspor ise düşme hattından kurtulamadı.
Tuzlaspor puanı kaptı
Zirve yarışından kopmak isteme-yen Tuzlaspor, Balıkesirspor deplasmanında altın buldu: 2-0.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50