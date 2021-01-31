Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor puanı kaptı

puanı kaptı

Zirve yarışından kopmak isteme-yen , deplasmanında altın buldu: 2-0.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Tuzlaspor puanı kaptı

İlk yarıyı 38'inci dakikada 'nun golüyle önde kapatan , 66'ncı dakikada oyuna giren ile 81'de ikinci golü bularak iyice rahatladı. 33 puana ulaşan , maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi. 16 puanda kalan ise düşme hattından kurtulamadı.

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