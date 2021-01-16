Ankaraspor coştu

Mavi-beyazlılar, kadrosunu 3 yabancı ve 1 yerliyle güçlendirdi Sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Ankaraspor, transferde imza şov yaptı. Mavi-beyazlılar, Real Madrid altyapısında yetişen sonrasında Middlesbrough ve Dinamo Bükreş formaları giyen 32 yaşındaki İspanyol kaleci Tomas Mejias Osorio ile Moldova Sheriff takımı forması giyen Zimbabve milli takım kaptanı 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alec Mudimu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Menemenspor'da forma giyen Nijeryalı 25 yaşındaki Sikiru Olatunbosun ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık ve Adanaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ ile ise sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.