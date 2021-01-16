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Mavi-beyazlılar, kadrosunu 3 yabancı ve 1 yerliyle güçlendirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 22:11 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Ankaraspor coştu
Sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen , transferde imza şov yaptı. Mavi-beyazlılar, altyapısında yetişen sonrasında ve formaları giyen 32 yaşındaki kaleci ile takımı forması giyen kaptanı 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 'da forma giyen Nijeryalı 25 yaşındaki ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık ve forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ise sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
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