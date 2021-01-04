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son nefeste

. Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen , sahasında ağırladığı 'u 90+7'de attığı golle yıktı: 2-1.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:09 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Samsunspor son nefeste

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen atağında ters bir vuruşla kendi ağlarını havalanırdı: 0-1. , 'ın Donkor tarafıdan indirilmesi sonrası penaltı kazandı. ile skora denge getiren temsilcisi, 90+7. dakikada Guido Koçer'in attığı golle 3 puana uzandı: 2-1

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