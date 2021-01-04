Samsunspor son nefeste

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen Adanaspor atağında Erkam Reşmen ters bir vuruşla kendi ağlarını havalanırdı: 0-1. Samsunspor, Burak Çalık'ın Donkor tarafıdan indirilmesi sonrası penaltı kazandı. İlyas Kubilay ile skora denge getiren Karadeniz temsilcisi, 90+7. dakikada Guido Koçer'in attığı golle 3 puana uzandı: 2-1