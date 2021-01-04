İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen Adanaspor atağında Erkam Reşmen ters bir vuruşla kendi ağlarını havalanırdı: 0-1. Samsunspor, Burak Çalık'ın Donkor tarafıdan indirilmesi sonrası penaltı kazandı. İlyas Kubilay ile skora denge getiren Karadeniz temsilcisi, 90+7. dakikada Guido Koçer'in attığı golle 3 puana uzandı: 2-1
Samsunspor son nefeste
TFF 1. Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Samsunspor, sahasında ağırladığı Adanaspor'u 90+7'de attığı golle yıktı: 2-1.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:09 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50