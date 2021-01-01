Alt liglerden haberler (31.12.2020)

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 16. haftası 3. ve 4. Grup'ta oynanan toplam 4 maçla tamamlandı. 3. Grup'ta Elazığ Karakoçan ile Cizrespor golsüz berabere kaldı. 4. Grup'ta ise alınan sonuçlar şöyle: Karaköprü-Kozanspor: 2-2, Alanya Kestelspor-Kırıkkale: 0-0, Düzcespor- Modafen: 2-0. 3. Lig'de ilk yarı 6 Ocak'taki maçlarla sona erecek.
32 puanla zirveye çıkan Altay, 18 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor. Yücel İldiz, sezon sonuna kadar lider kalmak istediklerini ifade etti.
Giresun'un hocası Hakan Keleş, iddialı: "5'te 5 yaparak İyi bir ivme yakaladık. Tuzla'yı yenmeyi ve iyi gidişatımızı sonuna sürdürmeyi istiyoruz.
Samsun'un denemiyli oyuncusu Burak Çalık, "Süper Lig için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah filmin sonunu güzel bitireceğiz" diye konuştu.