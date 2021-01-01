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Alt liglerden haberler (31.12.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (31.12.2020)
PERDE KAPANDI

Futbolda Misli.com . Lig'in 16. haftası 3. ve 4. Grup'ta oynanan toplam 4 maçla tamamlandı. 3. Grup'ta ile golsüz berabere kaldı. 4. Grup'ta ise alınan sonuçlar şöyle: -: 2-2, -: 0-0, - : 2-0. 3. Lig'de ilk yarı 6 Ocak'taki maçlarla sona erecek.

32 puanla zirveye çıkan , 18 yıllık hasretini bitirmek istiyor. , sezon sonuna kadar lider kalmak istediklerini ifade etti.

Giresun'un hocası , iddialı: "5'te 5 yaparak İyi bir ivme yakaladık. 'yı yenmeyi ve iyi gidişatımızı sonuna sürdürmeyi istiyoruz.

Samsun'un denemiyli oyuncusu , "Süper Lig için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah filmin sonunu güzel bitireceğiz" diye konuştu.
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