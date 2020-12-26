Haberler TFF 1.Lig Menemenspor'da boykot krizi! Kadro dışı...

'da boykot krizi! ...

'la oynanan maçta 6 yabancı oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen 'da kriz sürüyor. Oyuncuların idman boykotunun ardından gerekirse maçına çıkmayacaklarını yöneticilere söylediği ifade edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 12:05
Menemenspor'da boykot krizi! Kadro dışı...

1'inci Lig'de yarın saat 13.30'da evi İlçe Stadı'nda Ankara ile karşı karşıya gelecek 'da sular durulmuyor. Hafta içinde deplasmanda 3-2 kazanılan düşme hattındaki direkt rakiplerden müsabakasında 6 yabancı oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen, bu olayın ardından Antrenör Orhan Terzi'yle yollarını ayırırken, teknik adamın otel rezervasyonu ile dönüş biletini iptal etmesi tartışma yaratan sarı-lacivertlilerde futbolcular idman boykutu gerçekleştirdi.

Maddi sıkıntıların yaşandığı kulüpte alacaklarını tahsil edemeyen futbolcular sahaya çıkmasına rağmen antrenman yapmadı. Yönetim ise tesislere noter getirdi. Ancak noter takım sahaya çıktığı için futbolcular hakkında işlem yapamadı. Kurmayların kaptan Taşkın Çalış'la görüştüğü ve oyuncuların idman yapmaması halinde kendisini bırakacağını söylediği ifade edildi.

Ancak futbolcuların geri adım atmadığı ve gerekirse Keçiörengücü maçına çıkmayacaklarını yöneticilere söylediği vurgulandı. Menemen'de geçen hafta Sikiru Olatunbosun parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.


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