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Daha yeni başlıyoruz

Zorlu periyottan çıkan ’ın hocası İldiz, “Mücadele yeni başlıyor, seriyi devam ettirmeliyiz” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:19 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Daha yeni başlıyoruz
Koronavirüs vakaları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen , son haftalarda topladığı puanlarla yeniden yarışa ortak oldu. Siyah-beyazlılar, zirvenin iddialı adaylarından biri olduğunu rakiplerine gösterdi. 'Gerçekten çok zorlu bir periyottan çıktık' diyen teknik direktör , " karşısında net skorla kazandık. Bu grupta mücadele yeni başlıyor. Hedefe gitmek için maç maç düşünüyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettiririz" şeklinde konuştu.
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