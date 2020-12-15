Daha yeni başlıyoruz

Zorlu periyottan çıkan Altay’ın hocası İldiz, “Mücadele yeni başlıyor, seriyi devam ettirmeliyiz” diye konuştu.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:19Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Koronavirüsvakaları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Altay, son haftalarda topladığı puanlarla yeniden yarışa ortak oldu. Siyah-beyazlılar, zirvenin iddialı adaylarından biri olduğunu rakiplerine gösterdi. 'Gerçekten çok zorlu bir periyottan çıktık' diyen teknik direktör Yücel İldiz, "Adana karşısında net skorla kazandık. Bu grupta mücadele yeni başlıyor. Hedefe gitmek için maç maç düşünüyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettiririz" şeklinde konuştu.