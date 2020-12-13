Timsah coştu

Anadolu derbisinde mutlu sona ulaşan Bursaspor oldu. TFF 1. Lig'de evinde Samsunspor'u konuk eden Timsah, rakibine şans tanımadı. Özer Hurmacı'nın atılmasıyla son yarım saat 10 kişi oynayan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Batuhan'ın 20 ve 37. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren ev sahibi, ikinci 45'te de üstünlüğünü korudu. Özer Hurmacı 61'de arka arkaya iki sarı kart görüp atıldı. Daha çok topla oynayan Samsunspor, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Bursaspor, 84'te Çağatay'ın golüyle skoru belirledi: 3-0. Timsah, bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Samsunspor ise 21 puanda kaldı.