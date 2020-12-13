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Timsah coştu

’u konuk eden , son yarım saat 10 kişi oynadığı maçı (2) ve ’ın golleriyle kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Timsah coştu

Anadolu derbisinde mutlu sona ulaşan oldu. 1. Lig'de evinde 'u konuk eden Timsah, rakibine şans tanımadı. 'nın atılmasıyla son yarım saat 10 kişi oynayan yeşil-beyazlılar, sahadan galip ayrıldı. 'ın 20 ve 37. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren ev sahibi, ikinci 45'te de üstünlüğünü korudu. Özer Hurmacı 61'de arka arkaya iki sarı kart görüp atıldı. Daha çok topla oynayan Samsunspor, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Bursaspor, 84'te 'ın golüyle skoru belirledi: 3-0. Timsah, bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Samsunspor ise 21 puanda kaldı.

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