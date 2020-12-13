Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi!

Demirspor'da dönemi!

1'inci Lig ekiplerinden Demirspor'da Giresunspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör istifa etti. Başkan , sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ümit Özat'ın istifasını kabul ettiğini ve emeklerinden dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ettiğini belirtti. Başkan Sancak, Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine ise 'ın getirildiğini açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 23:37
Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi!

, "Takımı iyi tanıyan beraber çalıştığımız hoca olarak da yarın takımın başında 'da olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Devre arasına kadar Cüneyt Dumlupınar önderliğinde gidilecek. Taraftarı mutlu ederse ve başarılı olursa 'inşallah olacak' devam ederiz" dedi.

SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE GÖKHAN GÖKTÜRK GETİRİLDİ
Demirspor'da sportif direktör Halil Bahar'ın yerine tek yetkili olarak altyapı koordinatörü 'ün getirildiğini açıklayan Başkan Murat Sancak, şu ifadeleri kullandı: " Sportif Direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun."

ALT YAPI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İSE ÖMER ANAYDIN ATANDI
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, altyapı koordinatörlüğünden boşalan göreve de 'ın atandığını açıkladı. Sancak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Altyapı koordinatörlüğü boşalan yere İtalya Milano Üniversitesi mezunu , ve 'de stajını yapan son 6 aydır alt yapıda İdari Menajer olarak görev alan Ömer Anaydın atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun."


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