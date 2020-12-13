Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi!

Murat Sancak, "Takımı iyi tanıyan beraber çalıştığımız hoca olarak da Cüneyt Dumlupınar yarın takımın başında Trabzon'da olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Devre arasına kadar Cüneyt Dumlupınar önderliğinde gidilecek. Taraftarı mutlu ederse ve başarılı olursa 'inşallah olacak' devam ederiz" dedi.



SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE GÖKHAN GÖKTÜRK GETİRİLDİ

Adana Demirspor'da sportif direktör Halil Bahar'ın yerine tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün getirildiğini açıklayan Başkan Murat Sancak, şu ifadeleri kullandı: "Adana Demirspor Sportif Direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun."



ALT YAPI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İSE ÖMER ANAYDIN ATANDI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, altyapı koordinatörlüğünden boşalan göreve de Ömer Anaydın'ın atandığını açıkladı. Sancak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Altyapı koordinatörlüğü boşalan yere İtalya Milano Üniversitesi mezunu Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'de stajını yapan son 6 aydır alt yapıda İdari Menajer olarak görev alan Ömer Anaydın atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun."



