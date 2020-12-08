Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor Tuzlaspor 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

1. 13. hafta karşılaşmasında sahasında 'u ağırladı. Konuk ekip sahadan galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri ve attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 18:14
Eskişehirspor Tuzlaspor 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

1. 'de heyecan devam ediyor. 13. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadele Tuzlaspor'un 'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada ve 69. dakikada kaydetti. Eskişehirspor'da Furkan Balaban, 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

2 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran Tuzlaspor, puanını 24'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. Üst üste 4 mağlubiyetini alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ise 1 puanla son sırada yer aldı. Tuzlaspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor ise deplasmanına gidecek.

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