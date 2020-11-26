Haberler TFF 1.Lig Samsun’da bir iyi bir kötü haber

’da bir iyi bir kötü haber

, Kovid-19 testleri sonucunda bir oyuncularında daha pozitif vakaya rastlandığını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 23:43 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Samsun’da bir iyi bir kötü haber

, Kovid-19 testleri sonucunda bir oyuncularında daha pozitif vakaya rastlandığını söyledi. Bu sezon 17 futbolcularının salgına yakalandığını belirten Aztopal, bir de müjdeli haber verdi. Mustafa Aztopal, Covid-19'a yakalanan 'ın son testinin negatif olduğunu duyurdu.

MANİSA FK İDDİALI

lideri Manisa FK, kupada bugün 'den 'nın karşısına çıkacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Konya tecrübeli ve güçlü bir ekip ancak kupada favori olmuyor. Evimize turla döneceğiz" dedi.

TURGUTLU'DA HEDEF BÜYÜK

'ta Eyüpspor'un ardından 2. sırada zirve takibini sürdüren Turgutlu, kupada da 'yi elemenin mutluluğunu yaşıyor. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, Turgutluspor'un sahip olduğu imkanlar ve potansiyelle birkaç yıla Süper Lig'de oynayabileceğini söyledi.

BAL-KES'TE ŞOK

1. Lig ekibi 'da kaleci Atilla Özmen'den kötü haber geldi. Ümraniyespor maçında sakatlanan tecrübeli eldivenin uyluk kasında yırtık oluştuğu ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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