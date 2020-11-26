Samsun’da bir iyi bir kötü haber

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Kovid-19 testleri sonucunda bir oyuncularında daha pozitif vakaya rastlandığını söyledi. Bu sezon 17 futbolcularının salgına yakalandığını belirten Aztopal, bir de müjdeli haber verdi. Mustafa Aztopal, Covid-19'a yakalanan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın son testinin negatif olduğunu duyurdu.

MANİSA FK İDDİALI

Beyaz Grup lideri Manisa FK, kupada bugün Süper Lig'den Konya'nın karşısına çıkacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Konya tecrübeli ve güçlü bir ekip ancak kupada favori olmuyor. Evimize turla döneceğiz" dedi.

TURGUTLU'DA HEDEF BÜYÜK

Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un ardından 2. sırada zirve takibini sürdüren Turgutlu, kupada da Denizli'yi elemenin mutluluğunu yaşıyor. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, Turgutluspor'un sahip olduğu imkanlar ve potansiyelle birkaç yıla Süper Lig'de oynayabileceğini söyledi.

BAL-KES'TE ŞOK

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da kaleci Atilla Özmen'den kötü haber geldi. Ümraniyespor maçında sakatlanan tecrübeli eldivenin uyluk kasında yırtık oluştuğu ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.